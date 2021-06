Remont estakady na DK94 w Sosnowcu spowoduje ogromne utrudnienia. Prace potrwają około miesiąca

AKTUALIZACJA Korki na drogach. Powroty kierowców z długiego weekendu czerwcowego. Sprawdzamy sytuację na głównych trasach woj. śląskiego

Powroty z długiego weekendu. Na głównych drogach województwa śląskiego jest jeszcze spokojnie (godz. 16). Ładna pogoda sprzyja temu, by do ostatniej chwili wypoczywać w górach, w domkach letniskowych, nad jeziorem czy u rodziny i wydłużyć sobie ten długi, czerwcowy weekend do ostatniej możliwej chwili. Wkrótce jednak zaczną się powroty do domu po weekendzie. Kto jeszcze tego nie zrobił - wyjedzie na drogi. Większy ruch już widać m.in. na A4 w okolicy bramek w Gliwicach czy w Mysłowicach. Na "wiślance" (DK81) również powoli zaczyna przybywać aut.