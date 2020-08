Remont ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum

Remont Grunwaldzkiej w Jaworznie

Mieszkańcy Jaworzna muszą przyszykować się na kolejny remont ulic w mieście. Na początku sierpnia podpisano umowę na przebudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do nowo budowanego ronda przy ul. 11 Listopada oraz przebudowę ul. Piekarskiej - od ronda do ul. Wiejskiej.

- Zakres zadania obejmuje przebudowę geometrii ulicy w celu przepisowego dostosowania jej dla ruchu pieszo - rowerowego - wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik referatu przygotowania i realizacji inwestycji w wydziale inwestycji miejskich. - Główne elementy robót to m.in. przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz zjazdów i zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy dla coraz bardziej popularniejszego w naszym mieście ruchu rowerowego - dodaje.

Co ważne, piesi będą mogli czuć się bezpieczniej na całej ulicy Grunwaldzkiej. Wykonawca wykona nie tylko nowe chodniki, ale również doświetlone i wyniesione przejścia dla pieszych. Wyremontowane zostaną także zatoki autobusowe. Co oznacza, że nie znikną. Jak twierdzi miasto, po przebudowie zatoki będą wygodniejsze do obsługi przez autobusy komunikacji miejskiej,