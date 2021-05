Remont wiaduktu w Sosnowcu na ulicy Mikołajczyka. Wprowadzono ruch wahadłowy i są korki

Przed wiaduktem zostanie ustawiona sygnalizacja, która pokieruje ruchem, a wjazdu na obiekt będzie jedynie dla pojazdów poniżej 3,5 tony. Wyjątkiem będą pojazdy komunikacji miejskiej, która będzie funkcjonowała bez zmian.

Przypomnijmy, że to ważny odcinek drogi. Codziennie porusza się tutaj masa kierowców, którzy dojeżdżają przez wiadukt do pracy. Jadąc tą ulicą z jednej strony możemy dotrzeć szybciej do Mysłowic, a także do Jaworzna i na trasę S1 (wyjeżdżamy na rondzie w Modrzejowie). Jadąc w stronę Sosnowca dotrzemy na Wawel czy do centrum miasta. Ulica Mikołajczyka stanowi także szybszy dojazd do różnych firm np. Amazonu.