Reno5 Lite, oto przepis Oppo na smartfon ze średniej półki cenowej. Test, recenzja

Od czasu serii Reno3 Oppo korzysta ze swojego sprawdzonego już „przepisu” na średniopółkowe smartfony – to niezbyt duże, smukłe i lekkie, jak na dzisiejsze standardy, urządzenia z przykuwającym wzrok designie. Jest też dobry ekran i dobre podzespoły. Tak też jest w przypadku Reno5 Lite.

Konstrukcja i wyświetlacz

Obudowa smartfonu wykonana jest z tworzywa sztucznego, gradient w testowanej przeze mnie wersji Fantastic Purple (w ściślej rzecz biorąc – fioletowo-niebieskiej), a także coś, co producent nazywa Flowing Light Desing, sprawiają, że tylna część obudowy – w zależności od światła i kąta pod jakim smartfon oglądamy – mieni się wieloma barwami. Z tyły znajduje się charakterystyczna „wysepka” z poczwórnym aparatem głównym, a także diodą LED. Na lewej ramce producent umieścił przyciski głośności i tackę na dwie karty nanoSIM i – dodatkowo – kartę microSD, na prawej natomiast – klawisz zasilania. Na dolnej krawędzi znajduje się port USB typu C, mikrofon, głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, zaś na dolnej – tylko mikrofon do redukcji szumów. Z przodu smartfonu, nad wyświetlaczem jest głośnik do rozmów telefonicznych, a w lewym górnym rogu ekranu znajduje się przedni aparat.