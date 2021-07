Renta rodzinna dla maturzysty i studenta. Co zrobić, żeby ją dostawać także w wakacje? Poradnik ZUS

Dlatego musi złożyć zaświadczenie do ZUS, które wystawi szkoła. Zwykle jest ono ważne przez rok. Gdy nie dostarczysz nam tego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuujesz nauki i nie będzie podstaw do przyznania renty rodzinnej.

Jeśli 25 urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to możesz otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów. Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat to może ją dalej otrzymywać rentę jeśli kontynuuje naukę w szkole lub na studiach.

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25 roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, jeżeli nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko jeśli stało się całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.