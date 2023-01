Reprezentacja Polski gotowa na MŚ piłkarzy ręcznych. Na inaugurację Biało-Czerwoni zagrają z Francją

Reprezentacja Polski gotowa na MŚ piłkarzy ręcznych. Na inaugurację zagramy z Francją

- Chcemy zrobić kolejny krok do przodu. Po 13. miejscu w poprzednich mistrzostwach świata i 12. w ostatnich mistrzostwach Europy chcielibyśmy być w pierwszej dziesiątce. Marzeniem jest lokata w czołowej ósemce, bo awans do ćwierćfinałów otworzyłby nam drogę do udziału w kwalifikacjach olimpijskich do igrzysk w Paryżu - powiedział Patryk Rombel, trener kadry.

Forma Biało-Czerwonych rosła z dnia na dzień. Nasza reprezentacja wygrała pięć ostatnich meczów zajmując pod koniec grudnia drugie miejsce w Turnieju 4Nations Cup w Krakowie i wygrywając w poprzednim tygodniu Turniej Noworoczny w Katowicach.

W Spodku do zespołu dołączył Szymon Sićko, który przed miesiącem doznał poważnego urazu głowy. Z kolegami trenował już także Michał Olejniczak, który w czwartek skręcił staw skokowy. Jedynym nieobecnym w kadrze jest obrotowy PSG Kamil Syprzak mający złamaną kość strzałkową.