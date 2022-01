Reprezentacja Polski na Stadionie Śląskim CENY BILETÓW. PZPN podał harmonogram sprzedaży biletów na finał baraży w Chorzowie

„Spotkanie pierwszej rundy baraży o awans do mistrzostw świata 2022, w którym Polska zagra z Rosją, odbędzie się 24 marca o godzinie 18:00 (czasu polskiego) na Łużnikach w Moskwie. Jeśli Biało-Czerwoni poradzą sobie z tym rywalem, to w decydującym meczu o awans na mundial zmierzą się ze Szwecją lub Czechami. To spotkanie zostanie rozegrane 29 marca na Stadionie Śląskim. Jeśli natomiast Polacy nie pokonają Rosji, zmierzą się w Chorzowie w meczu towarzyskim z przegranym barażu Szwecja - Czechy” - czytamy na stronie PZPN.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 10 marca. Będzie prowadzona tylko przez internet na stronie: bilety.laczynaspilka.pl

Nie będzie możliwości zakupu biletów w dniu meczu w kasach na stadionie.

Ceny biletów na Polska - Szwecja/Czechy, 29.03.2022, Stadion Śląski