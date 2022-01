Reprezentacja Polski wróci na Stadion Śląski. Pytanie czy już na baraże MŚ?

- Miałem okazję zobaczyć chorzowski obiekt z każdej strony. Stanąłem na murawie. Zobaczyłem szatnie. Zwiedziłem strefę VIP i sale konferencyjne. To wszystko robi wrażenie. Widać, że te ostatnie prace remontowe i modernizacyjne były robione z głową i pomysłem więc obiekt jest gotowy do przyjęcia reprezentacji Polski. O konkretnej dacie meczu i przeciwniku, z którym Biało-Czerwoni mogliby się tu zmierzyć na razie jednak za wcześnie mówić, bo nad tym będziemy jeszcze dyskutować. Nie ukrywam, że inne miasta również kandydują do roli organizatora spotkań z udziałem naszej drużyny narodowej – powiedział Cezary Kulesza przed kamerą Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

19 stycznia zbiera się zarząd PZPN i wtedy zapadnie decyzja gdzie Polska zagra 29 marca. Na ten dzień zaplanowano finał barażu o prawo gry w MŚ w Katarze lub mecz towarzyski kadry (wszystko zależy od wyniku półfinałowego barażu Rosja - Polska, który odbędzie się 24 marca na wyjeździe).

- My jako Stadion Śląski zrobimy wszystko by obiekt był gotowy czy to na baraże, czy na mecze Ligi Narodów. Reprezentacja Polski trzy razy wywalczyła tu awans do finałów MŚ, więc teraz może spróbować zrobić to po raz czwarty, bo to jest dla niej szczęśliwy stadion - dodał Widera.

Reprezentacja Polski po raz ostatni na Stadionie Śląskim grała w listopadzie 2020 roku z Ukrainą i Holandią. W sumie kadra Biało-Czerwonych rozegrała na tym obiekcie 60 oficjalnych spotkań.