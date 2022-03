Reprezentacja U 21 trenowała w Sosnowcu. Zobaczcie zdjęcia z zajęć Orląt

We wtorek o godzinie 16 w Zabrzu rozpocznie się mecz reprezentacji Polski do lat 21 z rówieśnikami z Węgier. Stawka jest niebagatelna - po remisie 2:2 z Izraelem Biało-Czerwoni chcąc walczyć o awans do mistrzostw Europy nie mogą już tracić punktów. Przepustkę do turnieju, który w czerwcu 2023 roku odbędzie się w Rumunii i Gruzji, wywalczą zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc. Pozostali wiceliderzy zagrają w barażach.

Biało-Czerwoni do meczu przygotowują się na bocznym boisku Zagłębia Sosnowiec. W kadrze jest trzech zawodników z klubów naszego regionu: Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), Ben Lederman (Raków Częstochowa) i Ariel Mosór (Piast Gliwice),

Po siedmiu z dziesięciu kolejek w grupie B prowadzą Niemcy - 18 pkt przed Izraelem - 16, Polską - 14 i Węgrami - 10.