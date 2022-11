Resovia - Podbeskidzie 2:2. Górale odrobili straty, ale nie poszli za ciosem

Podbeskidzie na własne życzenie utrudniło sobie mecz w Rzeszowie. Zamiast wykorzystać swoją przewagę i ułatwić sobie grę szybko zdobytą bramką, Górale wykazali się w pierwszej połowie wyjątkową niefrasobliwością i do przerwy przegrywali dwoma golami. Po dużo lepszej drugiej części udało się odrobić straty, ale mimo wielu bramkowych okazji bielszczanie musieli zadowolić się tylko jednym punktem.

Rywalizację przed przerwą można było podsumować w bardzo prosty sposób: Podbeskidzie grało, a Resovia zdobywała bramki. Gospodarze, świadomi potencjału w arsenale ofensywnym Górali, okopali się na swojej połowie i liczyli na szybkie kontrataki po odzyskaniu piłki. Wystarczyły zaledwie dwie takie akcje, by ograć niepewną defensywę Podbeskidzia. Pierwszą sekwencję błędów obrony, zapoczątkowaną przez przegrany pojedynek Daniela Mikołajewskiego, wykorzystał Kamil Antonik, który w polu karnym wyprzedził Jeppe Simonsena. Pięć minut później do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił Bartosz Kwiecień. Resovii wystarczyły tylko dwa celne strzały, by położyć jedną rękę na komplecie punktów.