Resovia Rzeszów - Podbeskidzie WYNIK Górale ciągle bez wiosennej wygranej. Marcel Misztal zdobył gola na wagę remisu

Podbeskidzie ostatnio przegrało w Kielcach z Koroną 1:2 w meczu, który… powinno wygrać. Górale mogli mówić o pechu, co nie zmienia faktu, że w 2022 roku idzie im jak po grudzie. Przed spotkaniem w Rzeszowie w rundzie wiosennej ani razu nie cieszyli się ze zwycięstwa, a seria bez wygranej liczyła już osiem spotkań.

Resovia prowadziła po bramce byłego Górala

Kapitan Podbeskidzia Kamil Biliński tak napisał na Facebooku: „Są momenty w futbolowym życiu kiedy dosłownie wszystko sprzyja, tak zwane co byś nie zrobił ma to swój pozytywny koniec. My w tej chwili jesteśmy trochę na drugim biegunie, ale nie poddamy się. Dopóki mamy wszystko w swoich rękach, będziemy walczyć o powrót na zwycięską drogę!!!”.

Bielszczanie zagrali w piątek z Resovią, która zajmowała miejsce tuż za nimi i miała 5 punktów straty do Podbeskidzia.