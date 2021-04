Resovia - Zagłębie Sosnowiec NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA Mecz wagi ciężkiej w grze o utrzymanie w Fortuna 1. Lidze

RESOVIA - ZAGŁĘBIE LIVE

Rzeszowski beniaminek wygrał dwa mecze z rzędu, oba 1:0, ze Stomilem Olsztyn i ŁKS-em Łódź. Rzeszowianie są niepokonani od 19. kolejki, gdy 6 marca przegrali u siebie z Górnikiem Łęczna 0:2. Seria ich meczów bez porażki liczy już sześć, ale wszystkie rozegrali w roli gospodarzy. Resovia potrafiła pokonać też liderująca w tabeli Bruk-Bet Termalikę Nieciecza - 3:1 (20 marca).

- Zagłębie na pewno przyjeżdża walczyć o punkty, a my gramy na swoim boisku i musimy zrobić wszystko, by te trzy punkty zostały u nas - mówi obrońca Resovii Kamil Słaby. - Każdy mecz jest inny i do każdego trzeba podchodzić ze stuprocentową determinacją. Sosnowiec zremisował z Bełchatowem, my wygraliśmy ze Stomilem, ale jest kolejny mecz i boisko wszystko zweryfikuje.