Restauracje w Tychach szykują się do otwarcia ogródków 15 maja. "Jesteśmy przygotowani już od ponad tygodnia, czekamy na gości"

Branża gastronomiczna jest jedną z tych, która najbardziej ucierpiała w wyniku lockdownu - tyska gastronomia nie stanowi wyjątku. Od początku pandemii lokale właściwie cały czas, z krótkimi przerwami na odmrożenie, serwowały jedzenie jedynie na wynos czy dowóz. W ubiegłym roku w okresie letnim klienci mogli korzystać z restauracyjnych ogródków. Te ponownie mają zostać otwarte w najbliższą sobotę, 15 maja. Jak lokale przygotowują się do ponownego otwarcia?

Restauracje w Tychach otwierają ogródki gastronomiczne Ze względu na aktualne obostrzenia restauratorzy zmuszeni są do ograniczenia swojej działalności. Dania, które oferują klientom, mogą serwować na wynos lub dowóz. To ma się jednak zmienić już w sobotę, 15 maja. Tego dnia oficjalnie będą mogły działać ogródki gastronomiczne. To jednak częściowe luzowanie obostrzeń dla tego segmentu gospodarki. W lokalu klienci będą mogli zjeść dopiero od 29 maja. Bywalcy pubów i restauracji nie mogę się już doczekać sobotniego otwarcia - Ludzie tęsknią za ogródkami restauracyjnymi. Na przykład, jak mam z narzeczoną jakąś fajną rocznice, to pójść i zjeść coś w restauracji to zupełnie co innego niż zamówić na wynos - mówi Krzysztof Grulik z Bierunia

Nie wszyscy jednak tęsknią za ogródkami.

- Ja nie tęsknie za tym, bo z tego nie korzystam. Wolę na przykład pójść na plac zabaw z dzieckiem. Zazwyczaj kiedy przechodzę przez plac Baczyńskiego, to tutaj dzieci robią co chcą, a rodzice się nimi nie interesują. Gdyby restauratorzy zadbali o atrakcje dla dzieci, to byłoby inaczej - zdradza Katarzyna Włoch z Tychów Właściciele i pracownicy przygotowują swoje ogródki, by zdążyć z otwarciem na sobotę. Trzeba pamiętać, że wciąż obowiązuje reżim sanitarny, także na zewnątrz. Należy pamiętać o zachowaniu odstępu między stolikami, a także przestrzegać limitu osób przy stolikach.

Do swojego ogródka wkrótce zaprosi gości restauracja Tichauer, specjalizująca się w kuchni europejskiej, a w szczególności w tradycyjnych potrawach mięsnych. Rarytasem dla miłośników złotego trunku jest również piwo Tichauer, które ważone jest w Browarze Obywatelskim znajdującym się zaraz przy restauracji.

- W naszej restauracji przeprowadzamy rewolucję - zapowiada Jakub Michalak, menadżer restauracji Tichauer w Tychach. - Zmieniamy zupełnie wygląd wewnątrz lokalu. Mamy fajny projekt w zamyśle, będziemy pierwszą taką restauracją w Polsce - zapewnia.

W jaki sposób zmieni się lokal? - Na razie jeszcze nie mogę o tym więcej powiedzieć. Do naszego ogródka zapraszamy do 15 maja, natomiast nowe wnętrze restauracji otwarte będzie dla klientów od około 15 czerwca - zaprasza Jakub Michalak. Jak mówi, już gotowe są stoliki oraz parasole na zewnątrz. - Przygotowujemy również grilla i dodatkowe atrakcje, ale to będzie niespodzianka - mówi menadżer restauracji Tichauer. Nie tylko restauracje szykują się do otwarcia. Pub "Pod Jesionami" również jest gotowy do tego, by ponownie przywitać swoich gości. Zmiany są duże i jak mówi właściciel restauracji, trzeba je zobaczyć na własne oczy.