RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza świętował 96 lat. To pierwszy klub piłkarski w Polsce z Zagłębiem w nazwie

- Mamy ten przywilej, że znamy dokładną datę dzienną powstania naszego klubu, dlatego od kilku lat tego dnia lub w jego okolicy świętujemy w rodzinnej atmosferze urodziny RKS-u – mówi Tomasz Szymczyk, prezes klubu.

Klub, który przed II wojną światową rywalizował z Legią Warszawa o miejsce w ekstraklasie, a na początku lat pięćdziesiątych zaliczył sezon na jej zapleczu, funkcjonował do 1997 roku, kiedy to działacze dwóch przeżywających problemy dąbrowskich klubów – hutniczego Zagłębia i górniczej Zagłębianki zdecydowali się połączyć siły. Tak powstał KS Zagłębiak, który działał do 2015 roku. \

W 2016 roku RKS Zagłębie pod tradycyjną nazwą zaczął grę w sosnowieckiej B-klasie. Odrodziła się także Zagłębianka, która rozgrywa jednak tylko mecze towarzyskie. Oba kluby w środę zmierzyły się na boisku przy ul. Konopnickiej 29. Mecz poprzedziła krótka uroczystość, na której gościł prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak oraz naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego Wojciech Juroff i wspierający klub radny Piotr Chałuda. Pamiątkowe statuetki i koszulki odebrała trójka zawodników – Łukasz Balzam, Mateusz Piątek i Dawid Książek – którzy w minionej rundzie rozegrali setny mecz w seniorskiej drużynie dąbrowskiego klubu.