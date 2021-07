Roam, najmniejszy z głośników Sonosa – do domu i w teren. WiFi, Bluetooth i… Test, recenzja

Sonos znany jest przede wszystkim z produkcji głośników do domowego systemu. Sytuację zmienił nieco model Move, ale dopiero Roam jest prawdziwie mobilnym głośnikiem ze względu na swoje niewielkie rozmiary i wagę. Co istotne, Roam działa z domowym systemem WiFi, a na łączność Bluetooth przełącza się automatycznie, gdy będziemy z niego korzystać poza domem.

Obudowa i łączność

Obudowa głośnika jest solidna a zarazem uniwersalna. Metalowa maskownica chroni głośniki średnio-niskotonowy oraz wysokotonowy. Pozostała część wykonana została z dobrej jakości tworzywa sztucznego – na jednej z trzech nieco zaokrąglonych powierzchni znajdują się niewielkie gumowe „nóżki”, na których można Roam postawić w pozycji poziomej. Na innej jest z kolei złącze USB typu C oraz klawisz zasilania. Boki głośnika również pokrywa gumowane tworzywo – na jednym z nich Roam może nie tylko stać, ale także ładować się bezprzewodowo (indukcyjna ładowarka musi wspierać standard Qi). Na drugim boku znajdują się natomiast przyciski – do regulacji głośności, odtwarzania/wstrzymywania, „przeskakiwania” do kolejnego utworu (dwa naciśnięcia) lub poprzedniego (trzy naciśnięcia) i łączenia z innymi głośnikami Sonosa (funkcja Sonos Swap pozwala także „przerzucić” muzykę z urządzenia na najbliższy głośnik domowy systemu) oraz mikrofonu (także do obsługi asystenta głosowego).