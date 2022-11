Robert Gawliński – jak przez lata zmieniał się lider zespołu Wilki. Zobacz ZDJECIA

Robert Gawliński założył Wilki w 1991

Robert Gawliński urodził się 31 sierpnia 1963 w Warszawie. Znany jest przede wszystkim z przebojów grupy Wilki, którą założył w 1991, jednak karierę muzyczną rozpoczął o wiele wcześniej. Jako nastolatek, pod koniec lat 70-tych, dołączył do punk-rockowej grupy Gniew, a w 1982 założył nowofalowy zespół Madame. Grupa w trakcie swojej działalności wydała kilka singli, ale nie przetrwała niestety próby czasu kończąc działalność w 1986. Dopiero w 1999 ukazał się album „Koncert” dokumentujący występ formacji w warszawskim klubie Riviera Remont w 1986.

Pierwsze przeboje zespołu - na płycie „Wilki”

Przełom w karierze Roberta Gawlińskiego nastąpił w 1992 wraz z wydaniem debiutanckiego albumu grupy Wilki. Na płycie, zatytułowanej po prostu „Wilki”, znalazły się przeboje „Eli Lama Sabachtani” i „Son Of The Blue Sky”, dzięki którym grupa błyskawicznie zdobyła w Polsce ogromną popularność. Według oficjalnych danych krążek rozszedł się w nakładzie przekraczającym 200 tys. egzemplarzy, co biorąc pod uwagę ogromną skalę piractwa w tamtych latach, jest niebywałym osiągnięciem. Według szacunkowych ocen nakład płyty „Wilki” z uwzględnieniem nielegalnych wydań mógł osiągnąć nawet 1 mln egzemplarzy!