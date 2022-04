Robert Kalaber: Naszym celem w mistrzostwach świata w Tychach jest awans ZDJĘCIA Z TRENINGU KADRY

Robert Kalaber: Naszym celem w MŚ w Tychach jest awans

Jaki jest cel reprezentacji Polski w rozpoczynających się 26 kwietnia i trwających do 1 maja mistrzostwach świata?Jak zostałem selekcjonerem reprezentacji Polski obiecałem, że zrobimy wszystko, aby kibice i działacze cieszyli się z naszej gry. Nie mamy w Polsce zbyt szerokiej kadry, ale chcę do maksimum wykorzystać potencjał tych chłopaków i sprawić, by po tym turnieju wszyscy mogli cieszyć się z wyników i naszego awansu.

Przed turniejem nasz kadra rozegrała trzy mecze sparingowe z Austrią oraz Rumunią i wszystkie przegrała. Co jeszcze mamy do dopracowania?

Do dopracowania mamy dużo rzeczy, a czasu jest mało. Trochę zaskoczyło nas szybkie zakończenie finałowej rywalizacji pomiędzy GKS Katowice oraz Re-Plast Unią Oświęcim i zawodników tych klubów zabrakło w Austrii. Chcieliśmy, żeby odpoczęli, ale ta przerwa w ich treningach wynosiła aż 10 dni i musimy w tych ostatnich godzinach przed turniejem trochę zmodyfikować ich treningi.