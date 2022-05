"Ród Smoka": Jest nowy zwiastun serialu według powieści George'a R.R. Martina, autora sukcesu "Gry o tron"

Premiera Serialu "Ród smoka" w sierpniu 2022 roku

Dziesięcioodcinkowy serial HBO "Ród smoka" (House of the Dragon) zadebiutuje w HBO oraz HBO Max 22 sierpnia 2022 roku. Fora internetowe na temat nowego serialu o smokach sprzed „Gry o tron” już sa rozgrzane do czerwoności. Fani dyskutują o produkcji i niecierpliwie czekają na wieści z planu. To z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tego roku.