Rodzice dla rodziców. Jest w Chorzowie takie miejsce, gdzie 80 osób spotyka się, aby aktywnie spędzać czas ze sobą i swoimi dziećmi

Wasze stowarzyszenie działa na zasadzie „rodzice dla rodziców”. Skąd się wziął pomysł na to, aby działać – czy stała za nim jakaś potrzeba? [/b]Ewa Przybylska:[/b] W styczniu 2020 roku wpadłam na pomysł, aby założyć zwykłą grupę na Facebooku i dodać do niej nieco obce mi osoby, o których wiedziałam, że są rodzicami. Chciałam zorganizować zajęcia dla dzieci. W tamtym czasie akurat nie pracowałam, miałam na to czas -wychowywałam syna i córkę. Chciałam miło spędzić czas razem z moimi dziećmi i zebrać rodziny, które lubią aktywnie spędzać czas wspólnie ze swoimi pociechami. To jest też główny cel naszego Stowarzyszenia. Dzieci pochłonęła elektronika – tablety, komputery. Chciałam pokazać im to, co myśmy kiedyś robili – gra w gumę, itp. Samo stowarzyszenie powstało 14 kwietnia. Wcześniej byliśmy grupą nieformalną pod nazwą „Mama&Tata&Ja Rodzice z Pomysłami”. Pod koniec sierpnia tego roku otworzyliśmy swoją siedzibę w Chorzowie.

Nie było zdziwienia, co do pomysłu, w gruncie rzeczy, obcej im osoby? Co ich zachęciło, aby przyjść i się spotkać?

E.P.: Ludzie zaczęli dochodzić do grupy i zainteresowanie rosło z dnia na dzień.

Piotr Nowacki: Przyznam, że sam pomysł na początku zainteresował bardziej żonę. Ja w wieku moich dzieci większość czasu spędzałem na podwórku, bawiąc się z rówieśnikami. Tak jak mówiła Ewa – teraz spędzają sporo czasu w Internecie, telewizji. Żona postanowiła poszukać osób, które chciałyby spędzić wspólny czas z dziećmi na różnych aktywnościach fizycznych, zajęciach kreatywnych, w których możemy uczestniczyć razem z pociechami. Tak znalazła grupę od Ewy i zaczęliśmy brać udział w spotkaniach. Tutaj bierzemy udział w zajęciach, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci i mają pozytywny wpływ na ich relacje z chłopcami i dziewczynkami w różnym wieku.

Materiały stowarzyszenia

[b]Co daje dzieciom to, że mogą przyjść, spotkać się z innymi, a jednocześnie aktywnie spędzić czas z mamą lub tatą?

E.P.: ] Najważniejsze, czym wyróżniamy się od innych placówek i stowarzyszeń, to fakt, że u nas nie przyprowadzamy dzieci i idziemy na zakupy w ich czasie. Żeby należeć do stowarzyszenia, trzeba uczęszczać razem z dzieckiem – przynajmniej jeden rodzic. Myśleliśmy, że będziemy obcymi ludźmi dla siebie i że będziemy się tylko po prostu spotykać na warsztatach, a staliśmy się |„jedną, wielką rodziną”. W grudniu zorganizowaliśmy Wigilię. Były prezenty, barszcz, ryba. Siedzieliśmy przy jednym stole – 60 osób. Czułam się tam jak w domu. Niektórzy ludzie byli wtedy nowi. Długo przeżywałam tę atmosferę.