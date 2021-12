Rodzice maluszków w Sosnowcu będą mogli skorzystać z bonu żłobkowego. Wnioski będzie można składać od stycznia 2022. Kto jest uprawniony?

Bon żłobkowy w Sosnowcu. Kto może skorzystać?

W Sosnowcu zostanie wprowadzony bon żłobkowy. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat będą mogli ubiegać się o jego przyznanie już od stycznia.

- Celem świadczenia jest wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Sosnowiec, ponosząc z tego tytułu wysokie koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach. Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku - wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Do tej pory dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Jak informuje Urząd Miejski w Sosnowcu, takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. To w skali roku 3,6 mln zł.