Rodzice z dziećmi czekają na deszczu w kolejkach do przedszkoli. W Rudzie Śląskiej nawet kilkadziesiąt minut

Rodzice zaprowadzający dziś dzieci do przedszkoli, w niektórych placówkach na terenie całego kraju musieli odstać swoje w deszczu, by ich pociecha dostała się do środka. Wszystko przez procedury związane z obostrzeniami spowodowanymi pandemia koronawirusa. Personel zgodnie z zaleceniami GIS-u mierzy każdemu dziecku temperaturę, a rodzic podpisuje się na liście.

- Właśnie stoję w gigakolejce ludzi stłoczonych do wejścia niczym na nocnej premierze konsoli. Co to ma wspólnego z dystansem społecznym, nie wiem - napisał jeden z internautów z Warszawy.