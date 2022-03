Rodzina z Ukrainy uratowana. Fotoreporterka przywiozła z przejścia w Medyce ludzi, bagaż emocji i poruszające zdjęcia Marlena Polok-Kin

Marzena Bugała-Astaszow, nasza fotoreporterka, wyruszyła na granicę z Ukrainą. Z potrzeby serca, by pomóc uchodźcom, pojechała do Medyki. Spontanicznie dołączyła do misji: przewieźć stamtąd uchodźców na Śląsk. Przywiozła do Chorzowa ukraińską rodzinę. I ogromny bagaż emocji.