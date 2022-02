Rok 2022 jubileuszowy dla Wisły. „Perła Beskidów” świętuje 60-lecie

W rok 2022 Wisła wkracza z zakończonym remontem drogi dojazdowej od Ustronia DW941oraz drogi powiatowej w Wiśle Czarne, z oddanym do użytku po modernizacji miejskim kąpieliskiem czy też z będącymi w końcowej fazie pracami przebudowy linii kolejowej do Wisły.

Wisła: ważne inwestycje i sporo zmian

Ubiegły rok to w Wiśle przede wszystkim dokończenie ważnych inwestycji komunikacyjnych, przede wszystkim otwarcie drogi wojewódzkiej DW 941 z Ustronia oraz ważnej drogi powiatowej w Wiśle Czarnem. Wisienką na torcie było oczywiście otwarcie nowoczesnego parku kąpielowego, który znów przyciąga tłumy turystów. Ten rok to z kolei dla Wisły czas jubileuszowy i mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Komunikacja na nowo

21 grudnia po trzech latach trudnego remontu otwarto do użytku zmodernizowaną drogę wojewódzką 941. To świetna informacja dla mieszkańców, ale także dla narciarzy, którzy mogą dojechać do Wisły bez utrudnień w ruchu.