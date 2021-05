Rok Górali w województwie śląskim został zainaugurowany w Radziechowach na Żywiecczyźnie

Rok Górali w województwie śląskim został dzisiaj zainaugurowany w Radziechowach

- To historyczny moment, bo nigdy w historii samorządu regionalnego takiego wydarzenia nie było. Mimo ponad 20 lat funkcjonowania, wspierania rożnych inicjatyw, to nikt tej grupy społecznej tak nie uhonorował. Cieszę się, że to się udało i górale są dzisiaj razem. Chcą pokazywać swoją wspaniałą kulturę, tradycję, ale także swoje cechy nieustępliwość czy pracowitość. Myślę, że to bardzo wzbogaca nasz region. Województwo śląskie nadal się kojarzy z regionem węglowym, a z drugiej strony mamy fantastyczne tereny zielone. Takie gminy górskie to niesamowita wartość turystyczna, a Śląsk potrzebuje zmiany, odmiany swojego wizerunku. I myślę, że Rok Górali świetnie się w to wpisuje - stwierdził Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Inicjatorem ustanowienia roku 2021 Rokiem Górali był Bogusław Lalik, wiceprezes Stowarzyszenia Natura i Ekologia oraz koordynator Związku Podhalan Oddziału Górali Śląskich.