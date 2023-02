Rok od wybuchu wojny. Noc na granicy Ukrainy. "My ne pryjechaly na kanikuly" - przypominamy reportaż DZ

To zaledwie mały skwer, z czterema metalowymi beczkami, w których płonie ogień. Ludzie zmarznięci po pięciogodzinnym czekaniu w kolejce na wejście do Polski, mimo gęstego, gryzącego dymu wydobywającego się z beczek, stoją blisko nich, aby się ogrzać. Przy niskim murku okalającym strefę, wolontariusze w żółtych kamizelkach rozdają prowiant, ciepłe napoje i udzielają informacji. Osoby przyjeżdżające do Medyki z darami, często zostawiają je na tym murku.

Tak wyglądają przygraniczne strefy pomocowe w Medyce. Tu ludzie czekają na transport w kolejne miejsca. Fot. Marcin Śliwa

Stoi tam kilkanaście osób. Dzieci znużone przedłużającym się oczekiwaniem na dalszy transport zaczynają bawić się kawałkami żaru, które akurat wydostały się na zewnątrz, ze sfatygowanych beczek. Matki stojące kilka metrów dalej, mimo późnej pory, nie tracą ani na chwilę czujności i od razu dyscyplinują chłopców.