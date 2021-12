Rok pełen wyzwań Domu Aniołów Stróżów. Trudności zamieniają na siłę i satysfakcję

Po wyjątkowo trudnych Świętach w pandemii w ubiegłym roku, wracacie do pełnej formuły akcji Świątecznej Akcji Pomocy Dzieciom Uskrzydlamy. Jak w tym roku można zrobić prezent Aniołom i ich podopiecznym?

Monika Bajka - Działamy na tyle na ile pozwalają nam aktualnie warunki. Nie poddajemy się. Od grudnia funkcjonują już nasze akcje internetowe. Upiekliśmy z dziećmi i wolontariuszami tysiące pierników, które teraz można znaleźć w wielu miejscach w naszym regionie. Uskrzydlone standy z wypiekami i puszkami na datki czekają na dobrych ludzi w restauracjach, sklepach i punktach usługowych. A dla osób, które pracują zdalnie lub nie wychodzą na miasto tak często jak kiedyś oraz dla wszystkich, którzy chcieliby się włączyć mamy możliwość do dorzucenia swojej cegiełki w sposób online na anioly24.pl/swieta. To bezpieczny sposób na pomaganie. Cały rok warto robić dobre rzeczy, a święta to szczególny moment, w którym warto otworzyć serce.