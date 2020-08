Rok szkolny w Katowicach. Uczniowie klas V-VIII oraz młodzież szkół średnich rozpoczną od nauki hybrydowej. Co to oznacza?

– Drobiazgowo analizowaliśmy sytuację i rozważaliśmy kilka różnych wariantów – zapewnia prezydent Marcin Krupa. – Uznaliśmy, że kierować będziemy się nie tylko kwestiami epidemicznymi, ale także społecznymi i edukacyjnymi. Oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli odgrywa priorytetową rolę. Dlatego chcemy, by od 1 września wdrożony został w Katowicach tzw. hybrydowy model nauczania. Zgodnie z wytycznymi MEN – tłumaczy.

Dyrektorzy mają dwa warianty do wyboru. W pierwszym połowa klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, a połowa odbywa zajęcia zdalnie i w kolejnym tygodniu następuje rotacja. W drugim wariancie w pierwszym tygodniu przychodzi połowa uczniów danej klasy, a druga połowa ma zdalne zajęcia i po tygodniu następuje zamiana.

Pakiet propozycji został jeszcze tego samego dnia przekazany do sanepidu. Od 1 września, przypomnijmy, każde takie rozwiązanie musi zostać skonsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, którego opinia jest w tej kwestii wiążąca.

Klasy I-IV oraz pierwszoklasiści szkół średnich uczą się tradycyjnie

Zgodnie z koncepcją urzędników, uczniowie klas I-IV oraz pierwszoklasiści szkół ponadpodstawowych będą uczyć się tradycyjnie.

– Analizując całą sytuację, wzięliśmy pod uwagę liczne głosy rodziców najmłodszych dzieci, którzy w wielu przypadkach nie mogą sobie pozwolić na to, by kolejne tygodnie spędzać w domu – argumentuje decyzję prezydent Krupa. – Dodatkowo, w zwykłym trybie, rok szkolny rozpoczną uczniowie pierwszych klas szkół średnich. Zależy nam na tym, by mieli możliwość zapoznania się ze swoimi nauczycielami – bo trudno jest prowadzić edukację zdalną, jeśli uczeń i nauczyciel nigdy nie mieli okazji się poznać.