Roksana Węgiel na wojewódzkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu. Tłumy na koncercie młodej gwiazdy sceny

W tym roku to Sosnowiec był gospodarzem wojewódzkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oznaczało to występy gwiazd największego formatu, które przyciągnęły setki mieszkańców miasta i regionu. Przed publicznością wystąpili Gabi Foksa, a po niej Holly Blue i Universe. Największą gwiazdą wieczoru była jednak zdecydowanie Roksana Węgiel, młoda, utalentowana wokalistka. Pierwsi fani gwiazdy pojawili się w parku Sieleckim już przed godziną 15! Koncert Roksany porwał do wspólnej zabawy setki zgromadzonych przed sceną widzów. Nie zabrakło również licytacji na scenie, w trakcie których udało się zebrać kolejnych kilka tysięcy złotych, które zasilą konto WOŚP.

Finał nie mógł odbyć się bez tradycyjnego już światełka do nieba: pokazu typu silence show, wykorzystującego efekty pirotechniczne o obniżonym poziomie dźwięku, lasery i generatory ognia.