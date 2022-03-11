Роль організації Anonimus у війні з Росією (Rola Anonimusa w wojnie z Rosją)

Anonimus – це угруповування створене не формально та децентралізовано, тому неможливо встановити хто та за які атаки відповідальний. Через його неформальну організацію, важко чітко зрозуміти стратегію і цінності, які відстоюють хакери. Теоретично будь – хто може діяти під іменем Anonimus. Наприклад німецький відділ пояснив свої атаки на Росію так:

«Це не операція проти народу Росії, навіть російські солдати не є ціллю. Це операція проти Путіна і підконтрольного йому державного апарату.»

В першому зверненні Anonimus засудили особисто Путіна через розв’язання масштабної кровопролитної війни. Кажуть, диктаторський режим не має поваги до прав людини та права України на самовизначення, тому хакери починають атаку на російські веб ресурси.

Першим «впав» пропагандиський інтернет ресурс «Russia Today», за ним сайти Державної Думи уряду РФ та Кремля. Після зайти стало неможливо й на сайт Міністерства оборони. Через деякий час виявилося, що хакери не просто повалили роботу ресурсів, але й з серверів витягнули контакти всіх співробітників відомства окупантів і виклали їх у вільний доступ. Цим одразу скористались не байдужі українці!

На цьому атака не зупинилась! Якимось чином хакерам вдалося добитися того, що замість телеканалів росіяни почали бачити синьо- жовті картинки під українську музику.

Незалежна група хакерів й надалі продовжує атаку на сайти російської державної влади. Загалом вже понад 2500 російських сайтів були паралізовані. Тепер кібер шпигуни хочуть залізти в найвіддаленіші куточки російського інтернету і дістати звідти найбруднішу інформацію, що допоможе зупинити атаку Путіна.

«Anonimus має досвід проведення ідеологічно мотивованих операцій пов’язаних із актуальними новинами», - говорить Джеймі Колльєр, експерт з питань кібербезпеки.

У минулому хакери Anonimus вже завдавали клопоту багатьом великим гравцям : ЦРУ, терористам ісламської держави і релігійній секції саєнтологів.

За словами хакерів головна ціль – захистити Україну та її інфраструктуру від кібератак з боку Росії, а також значно додати роботи російським ІТ – шникам, аби вони не змогли завдати жодної шкоди Україні чи заходу.

Насправді наслідки більшою мірою є психологічного та символічного характеру. Те що робить Anonimus – це намагання перешкодити спробам Росії розповсюджувати свої наративи у ЗМІ. Україна, залучившись підтримкою такої потужної організації, впевнено крокує до перемоги!

Бо правда за нами!

Kateryna Yakovleva

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