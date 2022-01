Rolkowisko w Bytomiu jest już gotowe. Kiedy oficjalne otwarcie?

- Tak naprawdę, wszystko jest już prawie gotowe. Pozostało tylko położenie nawierzchni bieżni. Żeby to się udało, na dworze musi być sucho. W innym przypadku, nawierzchnia by się zbryliła. Wykonawca czeka więc na lepsze warunki atmosferyczne. Dlatego też umowa na wykonanie całości została przedłużona do końca marca tego roku - informuje Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu.