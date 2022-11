Rolnik szuka żony - na finał fani muszą poczekać nieco dłużej. Wiemy, co się wydarzy. Obejrzyjcie zdjęcia zanim TVP wyemituje odcinek!

Finałowy odcinek 9. edycji programu ,,Rolnik szuka żony” wyemitowany zostanie w niedzielę, ale o nietypowej porze. Fani programu na ostateczne rozwiązanie wszystkich zagadek muszą poczekać do końca meczu Niemcy -Hiszpania. TVP zaplanowała go około godz. 22, ale… trzeba brać poprawkę na to, że mecz może się troszkę przedłużyć. Po około dwóch miesiącach bez kamer Marta Manowska spotyka się ponownie z piątką rolników oraz z uczestnikami, którzy odwiedzili ich gospodarstwa. Bohaterowie opowiedzą co wydarzyło się w ich życiu od momentu kiedy zniknęły kamery. Będzie to też wspaniała okazja, aby powspominać najciekawsze momenty tegorocznej edycji programu.

Tomek po przerwie ponownie spotka się ze swoimi kandydatkami w tym z Zuzią. Czy dziewczyna czuje się winna rozpadu relacji? Widzowie po ostatnim odcinku bardzo mocno przeżywali spotkanie Tomka z Kasią. - Kasia już nie jest taka wesoła I ufna jak była. Nie dziwię jej się po tym co zrobił Tomasz – komentują na Facebooku telewidzowie. W niedzielę, będzie jasne, czy młody rolnik nadal rozwija relację z dziewczyną, której bardzo na nim zależało. To ważny odcinek także dlatego, że spotkają się ze sobą znowu Kasia i Zuzia.