,,Rolnik szuka żony” zbliża się do finału. Wiemy, co wydarzy się w przedostatnim odcinku. Justynę z Chorzowa dopadną wątpliwości!

Justyna i Tomek. Czy to miłość na całe życie?

Tydzień temu było sielankowo. Justyna zaprosiła Tomasza do Chorzowa, by poznał jej rodzinę i miejsce, w którym żyje. To był dobrze spędzony czas, Tomaszowi bardzo się podobało. Justyna zaaranżowała randkę na sportowo na Stadionie Śląskim, dzięki czemu widzowie mogli poznać jej bardziej ,,szaloną” odsłonę i pasję, jaką jest… piłka nożna.

Okazało się, że dziewczyna prowadzi treningi gry w piłkę z małymi dziećmi. I trzeba przyznać, radzi sobie na murawie doskonale. A w stroju sportowym i z upiętymi włosami wygląda równie dobrze jak w kwiecistej sukience. Złośliwi twierdzą, że na boisku Tomasz sprawnością ledwie jej dorównywał… Nie nam to oceniać. Jedno jest pewne.

Justyna trafiła z pomysłem na randkę w dziesiątkę. Tomasz był pod wrażeniem; przyznał się, że nigdy do tej pory nie był na stadionie, gdzie gra się w piłkę profesjonalnie.

,,Justyna to najbardziej pozytywne zaskoczenie tej edycji. Skromna, jednocześnie bardzo pozytywna i jak się okazuje wszechstronna. Mam nadzieję, że Tomek tego nie zniszczy” – pisze na facebookowym profilu programu ,,Rolnik szuka żony” Marcin. Trzeba przyznać, że z odcinka na docinek chorzowianka zaskarbia sobie coraz więcej ,,lajków” od widzów.

,,Justyna i Tomek to fajna para, uśmiechają się podobnie, wiedzą czego chcą, chcą być szczęśliwi i tego im życzę z całego serca” – komentuje Ewa.

,,Świetna para. Jak rodzeństwo. Bardzo pozytywni. Życzę im jak najlepiej. Milo się na na nich patrzy" – dodaje pani Katarzyna.