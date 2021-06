Ronaldo przetarł szlak. Kolejny piłkarz "posprzątał" swój stół

W jego ślady poszedł Paul Pogba. Francuzowi z kolei nie przypadło do gustu piwo Heinekena.

Jak się okazało ten ruch ręki kosztował koncern sponsorujący mistrzostwa Europy... 4 miliardy dolarów. Akcje Coca Coli z pułapu 56 dolarów spadły do 55,21. W sumie ten spadek oznaczał zniknięcie z wartości całej marki... 4 miliardów dolarów.

Wygląda na to, że sponsorzy Euro 2020 zaczynają mieć poważny problem wizerunkowy. UEFA na razie milczy, ale można się spodziewać jej reakcji. W końcu gra toczy się o miliony euro, czyli o to, co europejska federacja lubi najbardziej.