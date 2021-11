Rondo Praw Kobiet w Sosnowcu otwarte. W przejściu podziemnym zobaczymy ciekawą wystawę na temat sosnowiczanek

Rondo Praw Kobiet już oficjalnie w Sosnowcu

Mieszkanki i mieszkańcy Sosnowca w końcu doczekali się Ronda Praw Kobiet. Choć słyszeliśmy o nim już od dawna, dopiero we wtorek, 23 listopada, oficjalnie otwarto rondo oraz towarzyszącą mu wystawę. Przypomnijmy, że petycja i inicjatywa w sprawie nadania nazwy Praw Kobiet jednemu z sosnowieckich rond była pomysłem Doroty Kurcz, którą wsparły Dziewuchy z Sosnowca. Podpisało się pod nią wielu sosnowiczan. Petycja została złożona przez panią Dorotę 23 grudnia 2020 roku.

Na początku chciano, by nazwę to zyskało nowe rondo, które powstało podczas przebudowy DK94. Ostatecznie postawiono na inną lokalizację - rondo u zbiegu ulic 3 Maja, Piłsudskiego i Dęblińskiej w centrum miasta. 25 marca 2021 roku Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę o nadaniu nazwę temu rondu. Co ważne, wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie - nikt się nie sprzeciwił i nie wstrzymał.