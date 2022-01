Rondo w bielskiej dzielnicy Wapienicy ma patrona. Został nim nauczyciel i społecznik Bronisław Kokotek

Wojna obronna i armia Andersa

W 1941 r. wstąpił do tworzonych przez Władysława Andersa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W sierpniu 1942 r. popłynął wraz z żołnierzami do Pahlevi, gdzie jako żołnierz 2. Korpusu przez Irak, Syrię Palestynę i Egipt 3 lutego 1944 r. trafił do Włoch. Brał udział w walkach pod Monte Cassino, w Ankonie i Bolonii.

Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych w maju 1946 r. wraz z żołnierzami 2. Korpusu wyjechał do Anglii. Mając możliwości pozostania na terenie Anglii lub wyjazdu do innych państw, wybrał powrót do kraj. Po ośmiu latach tułaczki wrócił do ojczyzny w sierpniu 1947 r.