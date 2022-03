Rondo "Wolnej Ukrainy" w Jaworznie - Jakub Bochenek wylicytował je po raz ósmy

Rosyjska inwazja na Ukrainę poruszyła całym światem, który jednoczy się, by pomóc Ukraińcom. Oprócz pomocy, organizowanych jest wiele protestów i innych symboli, w geście solidarności z tym krajem. Takim symbolem jest także rondo w Jaworznie, które otrzymało nową nazwę. Teraz jest to rondo "Wolnej Ukrainy". Nazwał je tak Jaku Bochenek, pochodzący z Jaworzna. Tę możliwość wylicytował w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za 33 tysiące złotych.

- Początkowo miałem inny plan na tegoroczną nazwę ronda, ale wydarzenia na Ukrainie bardzo mnie poruszyły. Już w pierwszym tygodniu wojny postanowiłem, że rondo będzie nosić nazwę „Wolnej Ukrainy”, bo głęboko wierzę, że już niedługo na powrót takim krajem będzie. To ogromna tragedia, staram się sam pomagać jak mogę, przyjąłem do siebie rodzinę z Ukrainy, wspieram też różne zbiórki. Nazwa ronda to tylko symboliczny znak solidarności z Ukrainą - powiedział nam Jakub Bochenek.