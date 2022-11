Roraty ze śniadaniem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Roraty ze śniadaniem to wieloletnia tradycja w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Wszystkie dzieci, które od razu po mszy idą do szkoły, mają tu od lat okazję do zjedzenia śniadania.