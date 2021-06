Rosa: Zachowanie wicemarszałka Terleckiego to nie była nietaktowność, tylko zdrada polskiej racji stanu. Gość DZ i Radia Piekary

Domniemany powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to mało. Bo wraca też Ryszard Petru.

Z trudem powstrzymuję emocje.

Nie wiem, czy Ryszard Petru wraca do polityki, bo jego planów nie znam. Wiem, że tworzy think tank. A to, że tęskni za polityką… Tak po prostu jest – jeśli ktoś był w polityce, to potem za nią tęskni.

Czy Petru ma rację, mówiąc, że nie można ścigać się z PiS na populizm?

Oczywiście. Uważam, że obecna polityka PiS sprowadza się do transferów socjalnych, natomiast nie rozwiązuje podstawowych problemów polityk publicznych. Zostajemy z prywatną ochroną zdrowia, dodatkową edukacją, za którą musimy płacić, z brakiem zabezpieczenia tych polityk.

To dlaczego Koalicja Obywatelska nieudolnie ściga się na ten populizm z PiS? Kwota wolna od podatku? PiS podwyższył do 8 tys. zł. PO mówi: „Damy 10 tys.”. PiS w Polskim Ładzie proponuje 30 tys. Może to nie koniec licytacji.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku było konieczne, bo przez lata była zamrożona. Jako Nowoczesna w minionej kadencji Sejmu złożyliśmy projekt ustawy, który podwyższał tę kwotę i uzależniał ją od minimum socjalnego. Było to rozwiązanie systemowe. Niestety, przy wzroście tej kwoty do 30 tys. i przy braku opodatkowania emerytur, wiele ulg podatkowych zostanie wyeliminowanych.