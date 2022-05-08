Мирна російська армія приходить на кордони з Україною і кілька місяців розповідає, що це просто так склалося, гарні місця. Проте Україна розуміє — 150 тис. бійців за рогом — це чудовий момент, щоб напасти на Донбас якось ще сильніше, ніж перманентний геноцид. І на Білорусь заразом, чого дрібнитися. На щастя, Лукашенко мав карту, і він усім готовий показати, звідки готувався напад.

Паралельно Україна дресирувала бакланів та гусей, щоб відправляти ними бандеролі зі смертельними вірусами, які працюють лише на конкретний народ. Оскільки, на думку РФ, українці та росіяни — один народ, то це чудовий план, надійний, як швейцарський годинник.

Весь світ накладає санкції на Росію. Точніше, це роблять гей-паради, що захопили владу, в жалюгідних капіталістичних країнах, тоді як передові держави Бурунді, Лаос, Зімбабве і Габон своїх не кидають. У результаті санкції не працюють, а літати нікуди й не хотілося, бо вдома купа справ, наприклад, цукор шукати.

Українська авіація, до речі, повністю знищена у перші ж години війни. Потім її знищили ще раз, та ще й так сподобалося, що повністю знищують її досі.

Тим часом армія РФ кидає великі сили на те, щоб оточити Київ. Але війна — це, зокрема, вміння визнавати свої перемоги, тому натрапивши на боягузливий опір української столиці, війська РФ тріумфально знижують активність на цьому напрямі.

​Також захоплено Чорнобильську АЕС. Солдати РФ риють окопи в Рудому лісі — одному з найнебезпечніших місць зони відчуження. Проте з'ясовується, що ця небезпека теж фейк, як і все в Україні, оскільки на картах 1985 року, якими користувалися бійці, жодної загрози не вказано.

​У зайнятих РФ містах щасливі українці виходять масово на мітинги. Оскільки російські прапори у них наперед відібрав нацистський уряд, виходити доводиться з українськими. Звільнений народ скандує "йдіть геть", що з винайденої Леніним української мови перекладається "ласкаво просимо, дорогі наші брати".

​У селищах, що побували під визвольним управлінням РФ, виявляється суцільне благоденство, але українці оперативно перетворюють їх на руїни, завозять тіла, а також акторів на ролі місцевих жителів, підкуповують усю світову журналістику, фальсифікують супутникові знімки, підробляють хронологію, та анатомію.

​У Маріуполі українські війська атакують з повітря театр, у підвалах якого ховаються їхні родичі та знайомі. "Головне - очорнити росіян, а українців баби ще народжують", - набивають собі азовці татуювання зі знаменитим висловом президента Зеленського.

​Leci już trzeci miesiąc wojny, a nasze „bracia” nadal wierzą w ten nonsens. Ale głównym nonsensem, w który wierzą, jest to, że Rosja wygra.

Anastasiia Popenko

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