Rosjanie poznali prawdę o wojnie Putina. Wiadomość miała dotrzeć do 12 milionów osób: "Zginęło ponad 5 tys. osób, w tym ponad 100 dzieci"

Przetłumaczona treść wiadomości brzmiała tak:

Dziś jest dwudziesty piąty dzień wojny Putina z Ukrainą. W tym czasie armia rosyjska zamieniła w ruinę wiele spokojnych miast, zniszczyła ponad 3500 obiektów infrastruktury cywilnej. Dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi zostało rannych, zginęło ponad 5 tysięcy, w tym ponad 100 dzieci. Nie da się obliczyć dokładnej liczby zwłok. Ta zbrodnicza agresja musi zostać powstrzymana, a sprawcy ukarani. Żadne z przydzielonych zadań »operacji specjalnej« nie zostało zrealizowane, Ukraińcy zebrali się i jednym impulsem odparli agresora. Zniszczone zostały setki jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego, dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało rannych. 560 dostało się do niewoli, a ponad 11 tysięcy zakopano na ziemi ukraińskiej. Nikt nie śpieszy się ze zbieraniem ciał. Radina cię opuści, synu. Zawsze. Rosyjska gospodarka została zniszczona. Naprzód — zaległość, izolacja, bieda i głód, w porównaniu z którymi lata 90. wydają się bajką. Putin jest osaczony i nie cofnie się, w imię swoich celów gotów jest iść do końca i rozpętać wojnę nuklearną — wojnę, w której nie będzie zwycięzców. Jeśli teraz nie zatrzymasz wojny, jutro przyjdzie do twojego domu. Wychodźcie codziennie. Vkontakte został zhakowany. Wszystkie dane osobowe, posty i korespondencja użytkowników zostały przesłane i przekazane właściwym organom. Każda twoja wiadomość z poparciem rosyjskich okupantów lub literą Z na zdjęciu profilowym może zostać zinterpretowana jako przestępstwo, które nie ma przedawnienia.