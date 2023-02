Rośnie liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Rybniku. Na pediatrii w szpitalu powstaje pokój do rozmów z psychologiem

Takie alarmujące dane przedstawia doktor Katarzyna Musioł, ordynatorka oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. To właśnie tam trafiają dzieci po próbach samobójczych.

To są próby skrupulatnie przemyślane, dopracowane

- W tej chwili na oddziale leży pięcioro nastolatków, szósty w nocy po przywiezieniu go do nas, z uwagi na ciężki stan musiał od razu zostać przetransportowany do ośrodka toksykologii do Sosnowca. Nie było dotąd tygodnia, żeby jedno z tych dzieci nie przyjeżdżało, ale teraz mamy eskalacja – mówi doktor Katarzyna Musioł. - Najmłodsze dziecko po próbie samobójczej mieliśmy 12-letnie, ale najczęściej są to 15,16-latki. Chce to podkreślić, że są to prawdziwe, niekłamane próby samobójcze. Są to często zaplanowane z premedytacją działania. Problem narasta. To jest problem wieloprzyczynowy, natomiast my jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci i musimy podjąć wszystkie kroki, żeby im pomóc, żeby je ratować – apeluje lekarka.