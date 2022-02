Rośnie liczba protestów dotyczących tzw. "kampanii żarówkowej". Jej twórcom zarzuca się kłamstwo i manipulację. Co na to TAURON?

TAURON odpowiada protestującym

W połowie stycznia TAURON rozesłał do swoich klientów maile wskazując, że aż za 59 proc. ceny prądu dla gospodarstw domowych odpowiada „koszt uprawnień do emisji CO2, wynikający z Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej”. Jak podaje natomiast fundacja Frank Bold, z szacunków ekspertów rynku energetycznego wynika, że cena uprawnień do emisji CO2 stanowi nie więcej niż 1/3 ceny płaconej przez konsumentów.