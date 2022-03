Rosyjski węgiel nadal płynie do Polski. Kto zatrzyma import? W zeszłym roku przyjechało ponad 12 mln ton węgla, większość z Rosji! Jacek Bombor

W zeszłym roku przyjechało ponad 12 mln ton węgla, większość z Rosji! Fot. Piotr Krzyżanowski / Polska Press Grupa

Do Polski przestanie płynąć rosyjski węgiel? W zeszłym roku przyjechało ponad 12 mln ton węgla, większość z Rosji! Jedna trzecia tego, co produkują polskie kopalnie. Państwowe firmy w zasadzie nie importują, ale robi to prywatny biznes na potęgę, więc pomogłoby jedynie embargo. Jednak to może wprowadzić tylko Unia Europejska.