Roszków. Tragiczny wypadek nad stawem. Samochód stoczył się do wody. Zginęła jedna osoba Szymon Bijak

Samochód osobowy stoczył się do stawu. Przebywały w nim dwie osoby. Jednej z nich nie udało się uratować. Do tragedii doszło we wsi Roszków w gminie Krzyżanowice niedaleko Raciborza w niedzielę 11 lipca nad ranem.