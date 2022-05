ROW Rybnik - Falubaz Zielona Góra 35:55. Sromotna klęska rybniczan na własnym torze z liderem I ligi

Przy Gliwickiej 72 w Rybniku spotkały się dwie utytułowane, mające bogatą historię żużlowe marki: ROW Rybnik i Falubaz Zielona Góra. Goście przyjechali na Górny Śląsk w roli lidera tabeli I ligi i jednego z głównych faworytów do awansu do Ekstraligi w tegorocznym sezonie. ROW – na drugim biegunie – to drużyna, która zdaniem wielu, ma się bronić przed spadkiem do II ligi, a jedyne na co ją stać, bo od czasu do czasu remis z teoretycznie silniejszym rywalem.

W niedzielę niespodzianki w Rybniku nie było. ROW przegrał z Falubazem i to wyraźnie. Jedynym zawodnikiem w barwach Rekinów, który pojechał na miarę swoich możliwości był Andreas Lyager. Dobry początek zawodów, ale fatalny finisz odnotował z kolei Grzegorz Zengota, dla którego to spotkanie miało nieco większy ciężar gatunkowy. Popularny „Zengi” jest bowiem wychowankiem klubu z Zielonej Góry. - Z tytuł głowy ta myśl, że jadę z Zieloną Górą zawsze jest, ale staram się na tym nie koncentrować. Dla nas liczy się tu i teraz. Jeżdżę dla innej drużyny i bardzo chce dla niej wygrywać – mówił przed meczem Zengota.