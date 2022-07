ROW Rybnik na finiszu sezonu zasadniczego. Do zdobycia jest sześć punktów, cztery będą sukcesem

- Krok ku utrzymaniu został rzeczywiście zrobiony, ale teraz trzeba postawić kropkę na „i” i najlepiej wygrać ostatnie dwa ligowe spotkania. I w to szczerze wierzymy i taki jest nasz cel - mówi Antoni Skupień, trener 12-krotnych mistrzów Polski.

Pierwszy, ważny test czeka rybniczan już w najbliższą niedzielę. Rekiny wybierają się na rewanżowe spotkanie do niemieckiego Landshut. I choć do faworytów nie należą, to liczą na choćby wywiezienie z toru beniaminka I ligi punktu bonusowego. - Teoretycznie w dwóch ostatnich spotkaniach do zgarnięcia jest jeszcze 6 punktów i miejsce w play-offach. Myślę, że cztery oczka i ja i zawodnicy w tych dwóch starciach, bierzemy w ciemno - mówi Antonii Skupień.

O wywalczenie czegoś więcej niż tylko bonusa na torze w Landshut, będzie jednak bardzo trudno. Zespół Trans MF na swoim obiekcie jest wyjątkowo niewygodnym rywalem.