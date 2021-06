ROW Rybnik - Polonia Bydgoszcz 48:41 ZDJĘCIA, RELACJA Rekiny pozostają niepokonane u siebie

To właśnie rybnickie Rekiny były minimalnym faworytem starcia. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby im znacznie (na kilka punktów) odskoczyć od drugiej części tabeli i na półmetku sezonu przybliżyłoby ekipę ROW-u do fazy play-off.

Z pozycji niepokonanego na własnym torze przystępował do kolejnego meczu eWinner 1. Ligi Żużlowej ROW Rybnik. Podopieczni trenera Marka Cieślaka liczyli na kontynuację dobrej passy w kolejnym spotkaniu przy Gliwickiej - z Polonią Bydgoszcz.

W trzecim biegu na torze doszło do groźnego upadku. Wiktor Trofimow zderzył się z Grzegorzem Zengotą, a ponieważ sędzia orzekł, że winnym tej sytuacji był rybniczanin, wykluczył go z powtórki. W niej dwa cenne oczka tuż przed samym końcem wywalczył Michael Jepsen Jensen.

Niedzielne ściganie w Rybniku rozpoczęło się od dwóch pojedynków na remis. Wprawdzie do linii mety jako pierwsi docierali zawodnicy Rekinów - kapitan Sergiej Łogaczew i junior Mateusz Tudzież - jednak na kolejnych punktowanych miejscach za ich plecami przekraczali ją bydgoszczanie.

Trzy kolejne starty kończyły się podziałem punktów, przez co cały czas utrzymywało się dwupunktowe prowadzenie Polonii, jednocześnie skutkujące remisem w dwumeczu. Remisowy impas przełamała ekipa ROW-u w siódmym wyścigu. Pierwsze w spotkaniu podwójne zwycięstwo, które odnotowali Rune Holta i Kacper Gomólski dało Rekinom prowadzenie (22:20).

W dziewiątym starciu ponownie było bardzo groźnie. Na torze wywróciło się aż trzech zawodników: Kacper Gomólski, David Bellego oraz Grzegorz Zengota. Arbiter ponownie uznał, że winę za karambol ponosi rybniczanin - Rune Holta - który został wykluczony z powtórki. Do tej z podstawowej obsady przystąpił tylko Gomólski. Dołączyli do niego Wiktor Przyjemski i Jewgnienij Sajdullin, którzy zastąpili poszkodowanych Bellego i Zengotę. Ten drugi karetką został przewieziony do rybnickiego szpitala.