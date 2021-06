ROW Rybnik - Unia Tarnów 55:35 ZDJĘCIA, RELACJA Rekiny odprawiły ostatnią ekipę ligowej tabeli

Na przerwanie doskonałej passy Rekinów nie zanosiło się także w kolejnym starciu. Tym razem owal przy Gliwickiej starała się podbić drużyna Unii Tarnów, ale popularne Jaskółki w obecnych rozgrywkach nie zdobyły nawet punktu, przez co były skazywane na pożarcie.

Trener 3. drużyny eWinner 1. Ligi Żużlowej, Marek Cieślak zaskoczył nieco składem. Do boju wysłał między innymi nieopierzonego młokosa Kacpra Tkocza, który od niespełna miesiąca posiada licencję żużlową. Pod "16" jako zawodnik rezerwowy znalazł się za to kolejny z młodych, 18-letni Brytyjczyk, Leon Flint.

Tarnowianie mogli odrobić straty w biegu trzecim, gdy po groźnym upadku Nielsa Kristiana Iversena (trafił do szpitala) arbiter winnym uznał Wiktora Trofimowa, ale honor i komplet punktów rybniczanom uratował Michael Jepsen Jensen (11:7).

Piątkowe spotkanie stało pod znakiem niepogody. Na kilka godzin przed pierwszym biegiem niebo zachmurzyło się, a deszcz towarzyszył żużlowcom nawet na próbie toru. Mimo to spotkanie rozpoczęło jedynie kilkanaście minut po planowanej godzinie startu.

Z powodu kontuzji bardzo osłabiona do Rybnika przyjechała tarnowska Unia. W awizowanym zestawieniu zabrakło nawet zawodnika pod młodzieżową pozycją numer 7., ale w dniu meczu „wskoczył” na nią Dawid Rempała.

Później wszystko toczyło się już zgodnie z planem Rekinów, którzy wygrywali lub co najmniej remisowali. Po drugiej serii biegów ich przewaga wzrosła do ośmiu oczek (25:17), głównie za sprawą Kacpra Gomólskiego, który do końca walczył o honorowy punkt i zwycięstwo biegowe 4:2.