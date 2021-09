ROW Rybnik walczy o Ekstraligę z Ostrowem. Trener Cieślak zaskoczył

Do pierwszego z dwóch spotkań półfinałowych pomiędzy drużynami z Rybnika i Ostrowa dojdzie już najbliższą sobotę, 4 września, na stadionie miejskim w Rybniku. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 16. I choć w sezonie zasadniczym rozgrywek eWinner 1 Ligi Żużlowej oba mecze pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wygraną ostrowian, to faworytem półfinału zdaję się być jednak ekipa ROW-u.

Wiadomo, że obie drużyny przystąpią do starcia maksymalnie zmobilizowane i zmotywowane. Trener rybniczan Marek Cieślak jednak zaskoczył - w awizowanym składzie drużyny nie ma Siergieja Łogaczewa, który był jednym z filarów zielono-czarnych w dotychczasowych meczach. Zawodnik przeszedł niedawno koronawirusa, który wykluczył go ze startu w ostatnim meczu sezonu zasadniczego, ale czuje się już dobrze i bardzo możliwe, że wskoczy do składu bezpośrednio przed meczem.

Zawodnicy ROW-u zapowiadają, że walkę o nadrzędny cel na ten sezon, czyli wejście do elity, walczyć będą od pierwszego do ostatniego biegu. - Być może zespół Ostrowa jest silniejszy na papierze, ale myślę, że nasza drużyna lubi tor w Ostrowie bardziej niż ten w Gdańsku, więc to nie ma znaczenia. Zresztą, jeśli chcemy wygrać ligę, musimy umieć pokonać każdy zespół. Mamy naprawdę duże szanse na awans do finału. To, co wydarzyło się wcześniej, nie ma znaczenia w play-off - podkreśla w wywiadzie na stronie klubowej Pontus Aspgren, zawodnik ROW-u Rybnik.