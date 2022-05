ROW Rybnik - Wilki Krosno 40:50. Rekiny bezradne w potyczce z Wilkami. Ostatni raz z tym zespołem rybniczanie przegrali u siebie 10 lat temu

Dla rybniczan była to druga porażka w tym sezonie. Boli jednak dość mocno, bo w drużynie Wilków Krosno dobre zawody pojechali zawodnicy, którzy jeszcze dwa lata temu reprezentowali barwy rybnickiego zespołu. Po fatalnym sezonie 2020, kiedy to Rybnik z hukiem spadł z Ekstraligi, z całą trójką - Lebiediewem, Milikiem i Szczepaniakiem - ROW się pożegnał. W poniedziałkowy wieczór na zaległy mecz I ligi (pierwotnie spotkanie to miało się odbyć w dniu, kiedy na Śląsku ogłoszono żałobę po tragedii w kopalni Pniówek) byli zawodnicy ROW-u przyjechali więc podwójnie zmotywowani. I to oni poprowadzili zespół z Krosna do wygranej.